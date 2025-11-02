blai (BLAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00121679 24H lav $ 0.00131207 24H høj Prisændring (1H) -4.69% Prisændring (1D) -5.03% Prisændring (7D) -10.71% All Time High $ 0.01077165 Laveste pris $ 0

blai (BLAI) realtidsprisen er $0.00123082. I løbet af de sidste 24 timer har BLAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00121679 og et højdepunkt på $ 0.00131207, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLAIs højeste pris nogensinde er $ 0.01077165, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BLAI har ændret sig med -4.69% i løbet af den sidste time, -5.03% i løbet af 24 timer og -10.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

blai (BLAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 953.89K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.23M Cirkulationsforsyning 775.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på blai er $ 953.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BLAI er 775.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.23M.