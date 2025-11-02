Bitrecs (SN122) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.947186 24H høj $ 1.16 All Time High $ 1.16 Laveste pris $ 0.337554 Prisændring (1H) -0.23% Prisændring (1D) -0.70% Prisændring (7D) +48.78%

Bitrecs (SN122) realtidsprisen er $0.94866. I løbet af de sidste 24 timer har SN122 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.947186 og et højdepunkt på $ 1.16, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN122s højeste pris nogensinde er $ 1.16, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.337554.

Når det gælder kortsigtet performance, SN122 har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, -0.70% i løbet af 24 timer og +48.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitrecs (SN122) Markedsinformation

Markedsværdi $ 261.88K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.92M Cirkulationsforsyning 276.05K Samlet Udbud 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Bitrecs er $ 261.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN122 er 276.05K, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.92M.