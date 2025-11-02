BitcoinZK (ZYRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02238103 $ 0.02238103 $ 0.02238103 24H lav $ 0.03552561 $ 0.03552561 $ 0.03552561 24H høj 24H lav $ 0.02238103$ 0.02238103 $ 0.02238103 24H høj $ 0.03552561$ 0.03552561 $ 0.03552561 All Time High $ 0.167321$ 0.167321 $ 0.167321 Laveste pris $ 0.02238103$ 0.02238103 $ 0.02238103 Prisændring (1H) +0.76% Prisændring (1D) -31.83% Prisændring (7D) -67.13% Prisændring (7D) -67.13%

BitcoinZK (ZYRA) realtidsprisen er $0.02320559. I løbet af de sidste 24 timer har ZYRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02238103 og et højdepunkt på $ 0.03552561, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZYRAs højeste pris nogensinde er $ 0.167321, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02238103.

Når det gælder kortsigtet performance, ZYRA har ændret sig med +0.76% i løbet af den sidste time, -31.83% i løbet af 24 timer og -67.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BitcoinZK (ZYRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 23.19M$ 23.19M $ 23.19M Cirkulationsforsyning 250.00M 250.00M 250.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BitcoinZK er $ 5.80M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZYRA er 250.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.19M.