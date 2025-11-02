Bitcoin the Turtle (SLOW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01200839 $ 0.01200839 $ 0.01200839 24H lav $ 0.01241143 $ 0.01241143 $ 0.01241143 24H høj 24H lav $ 0.01200839$ 0.01200839 $ 0.01200839 24H høj $ 0.01241143$ 0.01241143 $ 0.01241143 All Time High $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Laveste pris $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 Prisændring (1H) +0.16% Prisændring (1D) +0.87% Prisændring (7D) -13.02% Prisændring (7D) -13.02%

Bitcoin the Turtle (SLOW) realtidsprisen er $0.0123533. I løbet af de sidste 24 timer har SLOW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01200839 og et højdepunkt på $ 0.01241143, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLOWs højeste pris nogensinde er $ 0.0414631, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00487056.

Når det gælder kortsigtet performance, SLOW har ændret sig med +0.16% i løbet af den sidste time, +0.87% i løbet af 24 timer og -13.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Markedsinformation

Markedsværdi $ 242.60K$ 242.60K $ 242.60K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 250.52K$ 250.52K $ 250.52K Cirkulationsforsyning 19.71M 19.71M 19.71M Samlet Udbud 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Den nuværende markedsværdi på Bitcoin the Turtle er $ 242.60K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLOW er 19.71M, med et samlet udbud på 20356524.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 250.52K.