Den direkte Bitcoin the Turtle pris i dag er 0.0123533 USD. Følg med i realtid SLOW til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SLOW prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SLOW

SLOW Prisinfo

Hvad er SLOW

SLOW Officiel hjemmeside

SLOW Tokenomics

SLOW Prisprognose

Bitcoin the Turtle Logo

Bitcoin the Turtle Pris (SLOW)

Ikke noteret

1 SLOW til USD direkte pris:

$0.0123533
+0.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Bitcoin the Turtle (SLOW) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:03:21 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle (SLOW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01200839
24H lav
$ 0.01241143
24H høj

$ 0.01200839
$ 0.01241143
$ 0.0414631
$ 0.00487056
+0.16%

+0.87%

-13.02%

-13.02%

Bitcoin the Turtle (SLOW) realtidsprisen er $0.0123533. I løbet af de sidste 24 timer har SLOW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01200839 og et højdepunkt på $ 0.01241143, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLOWs højeste pris nogensinde er $ 0.0414631, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00487056.

Når det gælder kortsigtet performance, SLOW har ændret sig med +0.16% i løbet af den sidste time, +0.87% i løbet af 24 timer og -13.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Markedsinformation

$ 242.60K
--
$ 250.52K
19.71M
20,356,524.0
Den nuværende markedsværdi på Bitcoin the Turtle er $ 242.60K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLOW er 19.71M, med et samlet udbud på 20356524.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 250.52K.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Bitcoin the Turtle til USD $ +0.0001068.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Bitcoin the Turtle til USD $ -0.0019910801.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Bitcoin the Turtle til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Bitcoin the Turtle til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0001068+0.87%
30 dage$ -0.0019910801-16.11%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Bitcoin the Turtle (SLOW) Ressource

Officiel hjemmeside

Bitcoin the Turtle Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bitcoin the Turtle (SLOW) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bitcoin the Turtle (SLOW) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bitcoin the Turtle.

Tjek Bitcoin the Turtle prisprediktion nu!

SLOW til lokale valutaer

Bitcoin the Turtle (SLOW) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bitcoin the Turtle (SLOW) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SLOW Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Bitcoin the Turtle (SLOW)

Hvor meget er Bitcoin the Turtle (SLOW) værd i dag?
Den direkte SLOW pris i USD er 0.0123533 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SLOW til USD pris?
Den aktuelle pris på SLOWtil USD er $ 0.0123533. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bitcoin the Turtle?
Markedsværdien for SLOW er $ 242.60K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SLOW?
Den cirkulerende forsyning af SLOW er 19.71M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SLOW?
SLOW opnåede en ATH-pris på 0.0414631 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SLOW?
SLOW så en ATL-pris på 0.00487056 USD.
Hvad er handelsvolumen for SLOW?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SLOW er -- USD.
Bliver SLOW højere i år?
SLOW kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SLOW prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Bitcoin the Turtle (SLOW) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

