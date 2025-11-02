UdvekslingDEX+
Den direkte Bitcoin Roller Coaster Guy pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BRCG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BRCG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BRCG

BRCG Prisinfo

Hvad er BRCG

BRCG Officiel hjemmeside

BRCG Tokenomics

BRCG Prisprognose

Bitcoin Roller Coaster Guy Logo

Bitcoin Roller Coaster Guy Pris (BRCG)

Ikke noteret

1 BRCG til USD direkte pris:

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Live prisdiagram
Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.11%

+0.83%

+0.83%

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BRCG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRCGs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BRCG har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.11% i løbet af 24 timer og +0.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Markedsinformation

$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K

--
----

$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Bitcoin Roller Coaster Guy er $ 12.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRCG er 1.00T, med et samlet udbud på 1000000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.47K.

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Bitcoin Roller Coaster Guy til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Bitcoin Roller Coaster Guy til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Bitcoin Roller Coaster Guy til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Bitcoin Roller Coaster Guy til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.11%
30 dage$ 0-31.19%
60 dage$ 0-39.17%
90 dage$ 0--

Hvad er Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Bitcoin Roller Coaster Guy ($BRCG) is a meme token on the Ethereum blockchain inspired by one of the first visual memes in cryptocurrency culture. Created in 2013, the "Roller Coaster Guy" animation became a widely recognized symbol of Bitcoin’s price volatility. The $BRCG token aims to preserve this cultural artifact by bringing it on-chain through a community-owned ERC-20 token. The token has no taxes, renounced ownership, and permanently burned liquidity.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Ressource

Officiel hjemmeside

Bitcoin Roller Coaster Guy Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bitcoin Roller Coaster Guy.

Tjek Bitcoin Roller Coaster Guy prisprediktion nu!

BRCG til lokale valutaer

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BRCG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Hvor meget er Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) værd i dag?
Den direkte BRCG pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BRCG til USD pris?
Den aktuelle pris på BRCGtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bitcoin Roller Coaster Guy?
Markedsværdien for BRCG er $ 12.47K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BRCG?
Den cirkulerende forsyning af BRCG er 1.00T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BRCG?
BRCG opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BRCG?
BRCG så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BRCG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BRCG er -- USD.
Bliver BRCG højere i år?
BRCG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BRCG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

