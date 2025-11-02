Bitcicoin (BITCI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0 24H høj $ 0 All Time High $ 0.120568 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) -3.35% Prisændring (7D) -7.17%

Bitcicoin (BITCI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BITCI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BITCIs højeste pris nogensinde er $ 0.120568, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BITCI har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -3.35% i løbet af 24 timer og -7.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitcicoin (BITCI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 173.98K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 428.39K Cirkulationsforsyning 8.45B Samlet Udbud 20,817,970,797.0

Den nuværende markedsværdi på Bitcicoin er $ 173.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BITCI er 8.45B, med et samlet udbud på 20817970797.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 428.39K.