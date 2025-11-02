BirbStrategy (BIRBSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00161709 - $ 0.00166441
24H lav $ 0.00161709
24H høj $ 0.00166441
All Time High $ 0.01847473
Laveste pris $ 0.00099318
Prisændring (1H) -2.45%
Prisændring (1D) -3.69%
Prisændring (7D) -17.90%

BirbStrategy (BIRBSTR) realtidsprisen er $0.00160161. I løbet af de sidste 24 timer har BIRBSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00161709 og et højdepunkt på $ 0.00166441, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BIRBSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.01847473, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00099318.

Når det gælder kortsigtet performance, BIRBSTR har ændret sig med -2.45% i løbet af den sidste time, -3.69% i løbet af 24 timer og -17.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BirbStrategy (BIRBSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.54M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.54M
Cirkulationsforsyning 950.94M
Samlet Udbud 950,939,373.2147429

Den nuværende markedsværdi på BirbStrategy er $ 1.54M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BIRBSTR er 950.94M, med et samlet udbud på 950939373.2147429. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.54M.