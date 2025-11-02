BFUSD (BFUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.999238 24H lav $ 0.999834 24H høj Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.03% Prisændring (7D) -0.02%

BFUSD (BFUSD) realtidsprisen er $0.999681. I løbet af de sidste 24 timer har BFUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.999238 og et højdepunkt på $ 0.999834, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BFUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.007, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.997772.

Når det gælder kortsigtet performance, BFUSD har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.03% i løbet af 24 timer og -0.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BFUSD (BFUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.32B Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.32B Cirkulationsforsyning 1.32B Samlet Udbud 1,320,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BFUSD er $ 1.32B, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BFUSD er 1.32B, med et samlet udbud på 1320000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.32B.