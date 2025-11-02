BetterTherapy (SN102) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.760215 - $ 0.86412
24H lav $ 0.760215
24H høj $ 0.86412
All Time High $ 0.952224
Laveste pris $ 0.308385
Prisændring (1H) -0.24%
Prisændring (1D) +2.11%
Prisændring (7D) +26.07%

BetterTherapy (SN102) realtidsprisen er $0.813287. I løbet af de sidste 24 timer har SN102 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.760215 og et højdepunkt på $ 0.86412, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN102s højeste pris nogensinde er $ 0.952224, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.308385.

Når det gælder kortsigtet performance, SN102 har ændret sig med -0.24% i løbet af den sidste time, +2.11% i løbet af 24 timer og +26.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BetterTherapy (SN102) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.10M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.10M
Cirkulationsforsyning 1.35M
Samlet Udbud 1,348,421.110230801

Den nuværende markedsværdi på BetterTherapy er $ 1.10M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN102 er 1.35M, med et samlet udbud på 1348421.110230801. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.10M.