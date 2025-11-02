Beta Trader (BETA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00442072$ 0.00442072 $ 0.00442072 Laveste pris $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -1.38% Prisændring (7D) -1.38%

Beta Trader (BETA) realtidsprisen er $0.00001558. I løbet af de sidste 24 timer har BETA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BETAs højeste pris nogensinde er $ 0.00442072, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001071.

Når det gælder kortsigtet performance, BETA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -1.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beta Trader (BETA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K Cirkulationsforsyning 998.65M 998.65M 998.65M Samlet Udbud 998,645,248.223 998,645,248.223 998,645,248.223

Den nuværende markedsværdi på Beta Trader er $ 15.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BETA er 998.65M, med et samlet udbud på 998645248.223. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.55K.