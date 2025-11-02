BENQI (QI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00487991 $ 0.00487991 $ 0.00487991 24H lav $ 0.00504709 $ 0.00504709 $ 0.00504709 24H høj 24H lav $ 0.00487991$ 0.00487991 $ 0.00487991 24H høj $ 0.00504709$ 0.00504709 $ 0.00504709 All Time High $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 Laveste pris $ 0.00323513$ 0.00323513 $ 0.00323513 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) +2.27% Prisændring (7D) -8.26% Prisændring (7D) -8.26%

BENQI (QI) realtidsprisen er $0.00499848. I løbet af de sidste 24 timer har QI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00487991 og et højdepunkt på $ 0.00504709, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QIs højeste pris nogensinde er $ 0.39417, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00323513.

Når det gælder kortsigtet performance, QI har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +2.27% i løbet af 24 timer og -8.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BENQI (QI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 35.98M$ 35.98M $ 35.98M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 35.98M$ 35.98M $ 35.98M Cirkulationsforsyning 7.20B 7.20B 7.20B Samlet Udbud 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BENQI er $ 35.98M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QI er 7.20B, med et samlet udbud på 7200000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 35.98M.