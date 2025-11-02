BENJAMIN (BENJI) Prisoplysninger (USD)

BENJAMIN (BENJI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BENJI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BENJIs højeste pris nogensinde er $ 0.00477446, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BENJI har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -0.60% i løbet af 24 timer og -1.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BENJAMIN (BENJI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 52.63K$ 52.63K $ 52.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 112.43K$ 112.43K $ 112.43K Cirkulationsforsyning 468.14M 468.14M 468.14M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BENJAMIN er $ 52.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BENJI er 468.14M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 112.43K.