Beaver (BEAVER) Prisoplysninger (USD)

Beaver (BEAVER) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BEAVER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEAVERs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BEAVER har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, +0.64% i løbet af 24 timer og -3.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beaver (BEAVER) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Beaver er $ 20.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEAVER er 420.69T, med et samlet udbud på 420690000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.01K.