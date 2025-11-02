BEARY (BEARY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00268921$ 0.00268921 $ 0.00268921 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +1.97% Prisændring (7D) -23.80% Prisændring (7D) -23.80%

BEARY (BEARY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BEARY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEARYs højeste pris nogensinde er $ 0.00268921, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BEARY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +1.97% i løbet af 24 timer og -23.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BEARY (BEARY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.49K$ 13.49K $ 13.49K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.49K$ 13.49K $ 13.49K Cirkulationsforsyning 989.71M 989.71M 989.71M Samlet Udbud 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

Den nuværende markedsværdi på BEARY er $ 13.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEARY er 989.71M, med et samlet udbud på 989710456.9532083. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.49K.