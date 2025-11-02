BaseShake (BASESHAKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00145036 $ 0.00145036 $ 0.00145036 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00145036$ 0.00145036 $ 0.00145036 All Time High $ 0.00373689$ 0.00373689 $ 0.00373689 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +6.51% Prisændring (1D) +46.05% Prisændring (7D) -18.15% Prisændring (7D) -18.15%

BaseShake (BASESHAKE) realtidsprisen er $0.0014118. I løbet af de sidste 24 timer har BASESHAKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00145036, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BASESHAKEs højeste pris nogensinde er $ 0.00373689, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BASESHAKE har ændret sig med +6.51% i løbet af den sidste time, +46.05% i løbet af 24 timer og -18.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BaseShake (BASESHAKE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BaseShake er $ 1.41M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BASESHAKE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.41M.