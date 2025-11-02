Basenji (BENJI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00795946 24H høj $ 0.00822282 All Time High $ 0.104985 Laveste pris $ 0.00730543 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) -0.28% Prisændring (7D) -13.88%

Basenji (BENJI) realtidsprisen er $0.00816139. I løbet af de sidste 24 timer har BENJI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00795946 og et højdepunkt på $ 0.00822282, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BENJIs højeste pris nogensinde er $ 0.104985, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00730543.

Når det gælder kortsigtet performance, BENJI har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, -0.28% i løbet af 24 timer og -13.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Basenji (BENJI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.16M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.16M Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Basenji er $ 8.16M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BENJI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.16M.