24-timers prisændringsområde: $ 0.00105818 - $ 0.00112143
24H lav: $ 0.00105818
24H høj: $ 0.00112143
All Time High: $ 0.00924382
Laveste pris: $ 0
Prisændring (1H): +0.40%
Prisændring (1D): -3.69%
Prisændring (7D): -12.58%

BASEDD House (BASEDD) realtidsprisen er $0.00107141. I løbet af de sidste 24 timer har BASEDD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00105818 og et højdepunkt på $ 0.00112143, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BASEDDs højeste pris nogensinde er $ 0.00924382, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BASEDD har ændret sig med +0.40% i løbet af den sidste time, -3.69% i løbet af 24 timer og -12.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BASEDD House (BASEDD) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 1.07M
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 1.07M
Cirkulationsforsyning: 999.88M
Samlet Udbud: 999,878,465.829898

Den nuværende markedsværdi på BASEDD House er $ 1.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BASEDD er 999.88M, med et samlet udbud på 999878465.829898. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07M.