Den direkte Based Moron pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MORON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MORON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MORON

MORON Prisinfo

Hvad er MORON

MORON Officiel hjemmeside

MORON Tokenomics

MORON Prisprognose

Based Moron Logo

Based Moron Pris (MORON)

Ikke noteret

1 MORON til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Based Moron (MORON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:42:13 (UTC+8)

Based Moron (MORON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Based Moron (MORON) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MORON handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MORONs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MORON har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Based Moron (MORON) Markedsinformation

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

--
----

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Based Moron er $ 12.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MORON er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.95K.

Based Moron (MORON) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Based Moron til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Based Moron til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Based Moron til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Based Moron til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-17.63%
60 dage$ 0-2.77%
90 dage$ 0--

Hvad er Based Moron (MORON)

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Based Moron (MORON) Ressource

Officiel hjemmeside

Based Moron Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Based Moron (MORON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Based Moron (MORON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Based Moron.

Tjek Based Moron prisprediktion nu!

MORON til lokale valutaer

Based Moron (MORON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Based Moron (MORON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MORON Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Based Moron (MORON)

Hvor meget er Based Moron (MORON) værd i dag?
Den direkte MORON pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MORON til USD pris?
Den aktuelle pris på MORONtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Based Moron?
Markedsværdien for MORON er $ 12.95K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MORON?
Den cirkulerende forsyning af MORON er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MORON?
MORON opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MORON?
MORON så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MORON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MORON er -- USD.
Bliver MORON højere i år?
MORON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MORON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:42:13 (UTC+8)

Based Moron (MORON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

