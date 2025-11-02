Base Index (BINDEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +10.73% Prisændring (1D) +34.60% Prisændring (7D) +15.16% Prisændring (7D) +15.16%

Base Index (BINDEX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BINDEX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BINDEXs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BINDEX har ændret sig med +10.73% i løbet af den sidste time, +34.60% i løbet af 24 timer og +15.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Base Index (BINDEX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 194.63K$ 194.63K $ 194.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 194.63K$ 194.63K $ 194.63K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Base Index er $ 194.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BINDEX er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 194.63K.