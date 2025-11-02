bapcat (BAP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00006042 24H lav $ 0.00006181 24H høj All Time High $ 0.01325672 Laveste pris $ 0.00005888 Prisændring (1H) -0.23% Prisændring (1D) +0.40% Prisændring (7D) -20.71%

bapcat (BAP) realtidsprisen er $0.00006132. I løbet af de sidste 24 timer har BAP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006042 og et højdepunkt på $ 0.00006181, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAPs højeste pris nogensinde er $ 0.01325672, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005888.

Når det gælder kortsigtet performance, BAP har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, +0.40% i løbet af 24 timer og -20.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

bapcat (BAP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 25.74K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 25.74K Cirkulationsforsyning 419.91M Samlet Udbud 419,908,208.237985

Den nuværende markedsværdi på bapcat er $ 25.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAP er 419.91M, med et samlet udbud på 419908208.237985. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 25.74K.