Band (BAND) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.502543 $ 0.502543 $ 0.502543 24H lav $ 0.532468 $ 0.532468 $ 0.532468 24H høj 24H lav $ 0.502543$ 0.502543 $ 0.502543 24H høj $ 0.532468$ 0.532468 $ 0.532468 All Time High $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 Laveste pris $ 0.203625$ 0.203625 $ 0.203625 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) +5.04% Prisændring (7D) -3.02% Prisændring (7D) -3.02%

Band (BAND) realtidsprisen er $0.528423. I løbet af de sidste 24 timer har BAND handlet mellem et lavpunkt på $ 0.502543 og et højdepunkt på $ 0.532468, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BANDs højeste pris nogensinde er $ 22.83, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.203625.

Når det gælder kortsigtet performance, BAND har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +5.04% i løbet af 24 timer og -3.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Band (BAND) Markedsinformation

Markedsværdi $ 88.16M$ 88.16M $ 88.16M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 88.50M$ 88.50M $ 88.50M Cirkulationsforsyning 166.90M 166.90M 166.90M Samlet Udbud 167,545,693.071636 167,545,693.071636 167,545,693.071636

Den nuværende markedsværdi på Band er $ 88.16M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAND er 166.90M, med et samlet udbud på 167545693.071636. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 88.50M.