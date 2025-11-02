BALD (BALD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000165$ 0.00000165 $ 0.00000165 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -2.16% Prisændring (7D) -19.08% Prisændring (7D) -19.08%

BALD (BALD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BALD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BALDs højeste pris nogensinde er $ 0.00000165, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BALD har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -2.16% i løbet af 24 timer og -19.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BALD (BALD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 533.56K$ 533.56K $ 533.56K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 533.56K$ 533.56K $ 533.56K Cirkulationsforsyning 1.00T 1.00T 1.00T Samlet Udbud 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BALD er $ 533.56K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BALD er 1.00T, med et samlet udbud på 1000000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 533.56K.