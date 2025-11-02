Baked (BAKED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00051892 $ 0.00051892 $ 0.00051892 24H lav $ 0.0005619 $ 0.0005619 $ 0.0005619 24H høj 24H lav $ 0.00051892$ 0.00051892 $ 0.00051892 24H høj $ 0.0005619$ 0.0005619 $ 0.0005619 All Time High $ 0.094376$ 0.094376 $ 0.094376 Laveste pris $ 0.00028453$ 0.00028453 $ 0.00028453 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) +1.01% Prisændring (7D) +1.66% Prisændring (7D) +1.66%

Baked (BAKED) realtidsprisen er $0.00055218. I løbet af de sidste 24 timer har BAKED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00051892 og et højdepunkt på $ 0.0005619, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAKEDs højeste pris nogensinde er $ 0.094376, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00028453.

Når det gælder kortsigtet performance, BAKED har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +1.01% i løbet af 24 timer og +1.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baked (BAKED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 166.16K$ 166.16K $ 166.16K Cirkulationsforsyning 69.80M 69.80M 69.80M Samlet Udbud 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Baked er $ 38.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAKED er 69.80M, med et samlet udbud på 300000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 166.16K.