Den direkte Baked pris i dag er 0.00055218 USD. Følg med i realtid BAKED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BAKED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BAKED

BAKED Prisinfo

Hvad er BAKED

BAKED Officiel hjemmeside

BAKED Tokenomics

BAKED Prisprognose

Baked Logo

Baked Pris (BAKED)

Ikke noteret

1 BAKED til USD direkte pris:

$0.00055218
+1.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Baked (BAKED) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:26:22 (UTC+8)

Baked (BAKED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00051892
24H lav
24H høj

+0.00%

+1.01%

+1.66%

+1.66%

Baked (BAKED) realtidsprisen er $0.00055218. I løbet af de sidste 24 timer har BAKED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00051892 og et højdepunkt på $ 0.0005619, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAKEDs højeste pris nogensinde er $ 0.094376, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00028453.

Når det gælder kortsigtet performance, BAKED har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +1.01% i løbet af 24 timer og +1.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baked (BAKED) Markedsinformation

$ 38.66K
--
$ 166.16K
69.80M
300,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Baked er $ 38.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAKED er 69.80M, med et samlet udbud på 300000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 166.16K.

Baked (BAKED) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Baked til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Baked til USD $ -0.0000985365.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Baked til USD $ +0.0000227654.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Baked til USD $ +0.0000693737467355467.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.01%
30 dage$ -0.0000985365-17.84%
60 dage$ +0.0000227654+4.12%
90 dage$ +0.0000693737467355467+14.37%

Hvad er Baked (BAKED)

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation

Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals

Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders.

Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Baked (BAKED) Ressource

Officiel hjemmeside

Baked Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Baked (BAKED) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Baked (BAKED) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Baked.

Tjek Baked prisprediktion nu!

BAKED til lokale valutaer

Baked (BAKED) Tokenomics

At forstå tokenomics for Baked (BAKED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BAKED Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Baked (BAKED)

Hvor meget er Baked (BAKED) værd i dag?
Den direkte BAKED pris i USD er 0.00055218 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BAKED til USD pris?
Den aktuelle pris på BAKEDtil USD er $ 0.00055218. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Baked?
Markedsværdien for BAKED er $ 38.66K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BAKED?
Den cirkulerende forsyning af BAKED er 69.80M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BAKED?
BAKED opnåede en ATH-pris på 0.094376 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BAKED?
BAKED så en ATL-pris på 0.00028453 USD.
Hvad er handelsvolumen for BAKED?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BAKED er -- USD.
Bliver BAKED højere i år?
BAKED kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BAKED prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:26:22 (UTC+8)

Baked (BAKED) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

