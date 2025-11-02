Backroom (ROOM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00596236 24H lav $ 0.00762832 24H høj All Time High $ 0.02455824 Laveste pris $ 0.00055129 Prisændring (1H) +0.46% Prisændring (1D) +2.75% Prisændring (7D) -10.78%

Backroom (ROOM) realtidsprisen er $0.00646636. I løbet af de sidste 24 timer har ROOM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00596236 og et højdepunkt på $ 0.00762832, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROOMs højeste pris nogensinde er $ 0.02455824, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00055129.

Når det gælder kortsigtet performance, ROOM har ændret sig med +0.46% i løbet af den sidste time, +2.75% i løbet af 24 timer og -10.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Backroom (ROOM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.94M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.47M Cirkulationsforsyning 764.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Backroom er $ 4.94M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ROOM er 764.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.47M.