Den direkte Backroom pris i dag er 0.00646636 USD. Følg med i realtid ROOM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ROOM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ROOM

ROOM Prisinfo

Hvad er ROOM

ROOM Officiel hjemmeside

ROOM Tokenomics

ROOM Prisprognose

Backroom Logo

Backroom Pris (ROOM)

Ikke noteret

1 ROOM til USD direkte pris:

$0.00660687
+5.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Backroom (ROOM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:57:47 (UTC+8)

Backroom (ROOM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00596236
24H lav
$ 0.00762832
24H høj

$ 0.00596236
$ 0.00762832
$ 0.02455824
$ 0.00055129
+0.46%

+2.75%

-10.78%

-10.78%

Backroom (ROOM) realtidsprisen er $0.00646636. I løbet af de sidste 24 timer har ROOM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00596236 og et højdepunkt på $ 0.00762832, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROOMs højeste pris nogensinde er $ 0.02455824, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00055129.

Når det gælder kortsigtet performance, ROOM har ændret sig med +0.46% i løbet af den sidste time, +2.75% i løbet af 24 timer og -10.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Backroom (ROOM) Markedsinformation

$ 4.94M
--
$ 6.47M
764.00M
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Backroom er $ 4.94M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ROOM er 764.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.47M.

Backroom (ROOM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Backroom til USD $ +0.00017291.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Backroom til USD $ +0.0093693928.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Backroom til USD $ +0.0020350514.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Backroom til USD $ +0.005005071304538264.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00017291+2.75%
30 dage$ +0.0093693928+144.89%
60 dage$ +0.0020350514+31.47%
90 dage$ +0.005005071304538264+342.51%

Hvad er Backroom (ROOM)

Backroom is an AI-powered InfoFi protocol that transforms information flows into a new tradable asset class. The most valuable information lives in private conversations - in alpha groups, closed trading circles, and gated chats. Backroom transforms information flows into a new tradable asset class. AI agents continuously track and distill private conversations, transforming raw information into structured, tradable insight. 

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Backroom (ROOM) Ressource

Officiel hjemmeside

Backroom Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Backroom (ROOM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Backroom (ROOM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Backroom.

Tjek Backroom prisprediktion nu!

ROOM til lokale valutaer

Backroom (ROOM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Backroom (ROOM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ROOM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Backroom (ROOM)

Hvor meget er Backroom (ROOM) værd i dag?
Den direkte ROOM pris i USD er 0.00646636 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ROOM til USD pris?
Den aktuelle pris på ROOMtil USD er $ 0.00646636. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Backroom?
Markedsværdien for ROOM er $ 4.94M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ROOM?
Den cirkulerende forsyning af ROOM er 764.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ROOM?
ROOM opnåede en ATH-pris på 0.02455824 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ROOM?
ROOM så en ATL-pris på 0.00055129 USD.
Hvad er handelsvolumen for ROOM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ROOM er -- USD.
Bliver ROOM højere i år?
ROOM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ROOM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Backroom (ROOM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

