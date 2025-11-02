Awoke (AWOKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02272571 $ 0.02272571 $ 0.02272571 24H lav $ 0.02401306 $ 0.02401306 $ 0.02401306 24H høj 24H lav $ 0.02272571$ 0.02272571 $ 0.02272571 24H høj $ 0.02401306$ 0.02401306 $ 0.02401306 All Time High $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Laveste pris $ 0.01917443$ 0.01917443 $ 0.01917443 Prisændring (1H) -0.34% Prisændring (1D) +0.23% Prisændring (7D) -6.48% Prisændring (7D) -6.48%

Awoke (AWOKE) realtidsprisen er $0.02371932. I løbet af de sidste 24 timer har AWOKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02272571 og et højdepunkt på $ 0.02401306, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AWOKEs højeste pris nogensinde er $ 6.33, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01917443.

Når det gælder kortsigtet performance, AWOKE har ændret sig med -0.34% i løbet af den sidste time, +0.23% i løbet af 24 timer og -6.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Awoke (AWOKE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 23.72K$ 23.72K $ 23.72K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 23.72K$ 23.72K $ 23.72K Cirkulationsforsyning 1000.00K 1000.00K 1000.00K Samlet Udbud 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

Den nuværende markedsværdi på Awoke er $ 23.72K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AWOKE er 1000.00K, med et samlet udbud på 999997.35332. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.72K.