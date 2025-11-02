UdvekslingDEX+
Den direkte Awakeborn Token pris i dag er 0.00000818 USD. Følg med i realtid AWK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AWK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Awakeborn Token Logo

Awakeborn Token Pris (AWK)

Ikke noteret

1 AWK til USD direkte pris:

--
----
+2.30%1D
mexc
USD
Awakeborn Token (AWK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:56:06 (UTC+8)

Awakeborn Token (AWK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000792
$ 0.00000792$ 0.00000792
24H lav
$ 0.00000826
$ 0.00000826$ 0.00000826
24H høj

$ 0.00000792
$ 0.00000792$ 0.00000792

$ 0.00000826
$ 0.00000826$ 0.00000826

$ 0.00001065
$ 0.00001065$ 0.00001065

$ 0.00000353
$ 0.00000353$ 0.00000353

-0.12%

+2.46%

-0.87%

-0.87%

Awakeborn Token (AWK) realtidsprisen er $0.00000818. I løbet af de sidste 24 timer har AWK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000792 og et højdepunkt på $ 0.00000826, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AWKs højeste pris nogensinde er $ 0.00001065, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000353.

Når det gælder kortsigtet performance, AWK har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, +2.46% i løbet af 24 timer og -0.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Awakeborn Token (AWK) Markedsinformation

$ 248.23K
$ 248.23K$ 248.23K

--
----

$ 818.15K
$ 818.15K$ 818.15K

30.34B
30.34B 30.34B

99,999,973,237.3
99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Den nuværende markedsværdi på Awakeborn Token er $ 248.23K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AWK er 30.34B, med et samlet udbud på 99999973237.3. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 818.15K.

Awakeborn Token (AWK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Awakeborn Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Awakeborn Token til USD $ +0.0000005440.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Awakeborn Token til USD $ +0.0000013180.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Awakeborn Token til USD $ +0.0000033685482809868275.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.46%
30 dage$ +0.0000005440+6.65%
60 dage$ +0.0000013180+16.11%
90 dage$ +0.0000033685482809868275+70.01%

Hvad er Awakeborn Token (AWK)

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Awakeborn Token (AWK) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Awakeborn Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Awakeborn Token (AWK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Awakeborn Token (AWK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Awakeborn Token.

Tjek Awakeborn Token prisprediktion nu!

AWK til lokale valutaer

Awakeborn Token (AWK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Awakeborn Token (AWK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AWK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Awakeborn Token (AWK)

Hvor meget er Awakeborn Token (AWK) værd i dag?
Den direkte AWK pris i USD er 0.00000818 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AWK til USD pris?
Den aktuelle pris på AWKtil USD er $ 0.00000818. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Awakeborn Token?
Markedsværdien for AWK er $ 248.23K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AWK?
Den cirkulerende forsyning af AWK er 30.34B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AWK?
AWK opnåede en ATH-pris på 0.00001065 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AWK?
AWK så en ATL-pris på 0.00000353 USD.
Hvad er handelsvolumen for AWK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AWK er -- USD.
Bliver AWK højere i år?
AWK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AWK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:56:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

