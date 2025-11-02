Awakeborn Token (AWK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000792 $ 0.00000792 $ 0.00000792 24H lav $ 0.00000826 $ 0.00000826 $ 0.00000826 24H høj 24H lav $ 0.00000792$ 0.00000792 $ 0.00000792 24H høj $ 0.00000826$ 0.00000826 $ 0.00000826 All Time High $ 0.00001065$ 0.00001065 $ 0.00001065 Laveste pris $ 0.00000353$ 0.00000353 $ 0.00000353 Prisændring (1H) -0.12% Prisændring (1D) +2.46% Prisændring (7D) -0.87% Prisændring (7D) -0.87%

Awakeborn Token (AWK) realtidsprisen er $0.00000818. I løbet af de sidste 24 timer har AWK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000792 og et højdepunkt på $ 0.00000826, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AWKs højeste pris nogensinde er $ 0.00001065, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000353.

Når det gælder kortsigtet performance, AWK har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, +2.46% i løbet af 24 timer og -0.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Awakeborn Token (AWK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 248.23K$ 248.23K $ 248.23K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 818.15K$ 818.15K $ 818.15K Cirkulationsforsyning 30.34B 30.34B 30.34B Samlet Udbud 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Den nuværende markedsværdi på Awakeborn Token er $ 248.23K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AWK er 30.34B, med et samlet udbud på 99999973237.3. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 818.15K.