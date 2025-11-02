Avo (AVO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01126998 $ 0.01126998 $ 0.01126998 24H lav $ 0.01194043 $ 0.01194043 $ 0.01194043 24H høj 24H lav $ 0.01126998$ 0.01126998 $ 0.01126998 24H høj $ 0.01194043$ 0.01194043 $ 0.01194043 All Time High $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) -5.18% Prisændring (7D) -11.55% Prisændring (7D) -11.55%

Avo (AVO) realtidsprisen er $0.01128728. I løbet af de sidste 24 timer har AVO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01126998 og et højdepunkt på $ 0.01194043, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AVOs højeste pris nogensinde er $ 0.02710749, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AVO har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -5.18% i løbet af 24 timer og -11.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Avo (AVO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.30M$ 11.30M $ 11.30M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.30M$ 11.30M $ 11.30M Cirkulationsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Samlet Udbud 999,969,227.4721979 999,969,227.4721979 999,969,227.4721979

Den nuværende markedsværdi på Avo er $ 11.30M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AVO er 999.97M, med et samlet udbud på 999969227.4721979. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.30M.