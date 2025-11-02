UdvekslingDEX+
Den direkte AU79 pris i dag er 0.02081138 USD. Følg med i realtid AU79 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AU79 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte AU79 pris i dag er 0.02081138 USD. Følg med i realtid AU79 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AU79 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AU79

AU79 Prisinfo

Hvad er AU79

AU79 Officiel hjemmeside

AU79 Tokenomics

AU79 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

AU79 Logo

AU79 Pris (AU79)

Ikke noteret

1 AU79 til USD direkte pris:

mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
AU79 (AU79) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:54:52 (UTC+8)

AU79 (AU79) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

AU79 (AU79) realtidsprisen er $0.02081138. I løbet af de sidste 24 timer har AU79 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01943712 og et højdepunkt på $ 0.02143997, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AU79s højeste pris nogensinde er $ 0.03850425, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00608277.

Når det gælder kortsigtet performance, AU79 har ændret sig med +0.20% i løbet af den sidste time, +0.67% i løbet af 24 timer og -5.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AU79 (AU79) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på AU79 er $ 20.81M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AU79 er 999.87M, med et samlet udbud på 999871250.1909387. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.81M.

AU79 (AU79) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af AU79 til USD $ +0.00013859.
I de sidste 30 dage var prisændringen af AU79 til USD $ -0.0083869757.
I de sidste 60 dage var prisændringen af AU79 til USD $ -0.0020803013.
I de sidste 90 dage var prisændringen af AU79 til USD $ +0.01231374189471457.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00013859+0.67%
30 dage$ -0.0083869757-40.29%
60 dage$ -0.0020803013-9.99%
90 dage$ +0.01231374189471457+144.91%

Hvad er AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

AU79 (AU79) Ressource

Officiel hjemmeside

AU79 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AU79 (AU79) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AU79 (AU79) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AU79.

Tjek AU79 prisprediktion nu!

AU79 til lokale valutaer

AU79 (AU79) Tokenomics

At forstå tokenomics for AU79 (AU79) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AU79 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om AU79 (AU79)

Hvor meget er AU79 (AU79) værd i dag?
Den direkte AU79 pris i USD er 0.02081138 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AU79 til USD pris?
Den aktuelle pris på AU79til USD er $ 0.02081138. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AU79?
Markedsværdien for AU79 er $ 20.81M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AU79?
Den cirkulerende forsyning af AU79 er 999.87M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AU79?
AU79 opnåede en ATH-pris på 0.03850425 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AU79?
AU79 så en ATL-pris på 0.00608277 USD.
Hvad er handelsvolumen for AU79?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AU79 er -- USD.
Bliver AU79 højere i år?
AU79 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AU79 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
AU79 (AU79) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

