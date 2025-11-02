AU79 (AU79) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.01943712 24H høj $ 0.02143997 All Time High $ 0.03850425 Laveste pris $ 0.00608277 Prisændring (1H) +0.20% Prisændring (1D) +0.67% Prisændring (7D) -5.22%

AU79 (AU79) realtidsprisen er $0.02081138. I løbet af de sidste 24 timer har AU79 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01943712 og et højdepunkt på $ 0.02143997, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AU79s højeste pris nogensinde er $ 0.03850425, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00608277.

Når det gælder kortsigtet performance, AU79 har ændret sig med +0.20% i løbet af den sidste time, +0.67% i løbet af 24 timer og -5.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AU79 (AU79) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.81M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 20.81M Cirkulationsforsyning 999.87M Samlet Udbud 999,871,250.1909387

Den nuværende markedsværdi på AU79 er $ 20.81M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AU79 er 999.87M, med et samlet udbud på 999871250.1909387. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.81M.