Astera USD (ASUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.462895 24H lav $ 0.470826 24H høj All Time High $ 2.0 Laveste pris $ 0.462895 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -1.68% Prisændring (7D) -5.68%

Astera USD (ASUSD) realtidsprisen er $0.462895. I løbet af de sidste 24 timer har ASUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.462895 og et højdepunkt på $ 0.470826, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASUSDs højeste pris nogensinde er $ 2.0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.462895.

Når det gælder kortsigtet performance, ASUSD har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -1.68% i løbet af 24 timer og -5.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Astera USD (ASUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.55M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.55M Cirkulationsforsyning 12.00M Samlet Udbud 12,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Astera USD er $ 5.55M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ASUSD er 12.00M, med et samlet udbud på 12000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.55M.