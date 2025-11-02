UdvekslingDEX+
Køb krypto
Den direkte Astera USD pris i dag er 0.462895 USD. Følg med i realtid ASUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ASUSD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Astera USD pris i dag er 0.462895 USD. Følg med i realtid ASUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ASUSD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ASUSD

ASUSD Prisinfo

Hvad er ASUSD

ASUSD Whitepaper

ASUSD Officiel hjemmeside

ASUSD Tokenomics

ASUSD Prisprognose

Astera USD Pris (ASUSD)

1 ASUSD til USD direkte pris:

-1.60%1D
Astera USD (ASUSD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:54:17 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

-0.00%

-1.68%

-5.68%

-5.68%

Astera USD (ASUSD) realtidsprisen er $0.462895. I løbet af de sidste 24 timer har ASUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.462895 og et højdepunkt på $ 0.470826, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASUSDs højeste pris nogensinde er $ 2.0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.462895.

Når det gælder kortsigtet performance, ASUSD har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -1.68% i løbet af 24 timer og -5.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Astera USD (ASUSD) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Astera USD er $ 5.55M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ASUSD er 12.00M, med et samlet udbud på 12000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.55M.

Astera USD (ASUSD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Astera USD til USD $ -0.0079284301859834.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Astera USD til USD $ -0.2477126119.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Astera USD til USD $ -0.2481097295.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Astera USD til USD $ -0.5470433932961965.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0079284301859834-1.68%
30 dage$ -0.2477126119-53.51%
60 dage$ -0.2481097295-53.59%
90 dage$ -0.5470433932961965-54.16%

Hvad er Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Astera USD (ASUSD) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Astera USD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Astera USD (ASUSD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Astera USD (ASUSD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Astera USD.

Tjek Astera USD prisprediktion nu!

ASUSD til lokale valutaer

Astera USD (ASUSD) Tokenomics

At forstå tokenomics for Astera USD (ASUSD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ASUSD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Astera USD (ASUSD)

Hvor meget er Astera USD (ASUSD) værd i dag?
Den direkte ASUSD pris i USD er 0.462895 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ASUSD til USD pris?
Den aktuelle pris på ASUSDtil USD er $ 0.462895. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Astera USD?
Markedsværdien for ASUSD er $ 5.55M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ASUSD?
Den cirkulerende forsyning af ASUSD er 12.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ASUSD?
ASUSD opnåede en ATH-pris på 2.0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ASUSD?
ASUSD så en ATL-pris på 0.462895 USD.
Hvad er handelsvolumen for ASUSD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ASUSD er -- USD.
Bliver ASUSD højere i år?
ASUSD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ASUSD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:54:17 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

