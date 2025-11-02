aster dog (ADOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00372484$ 0.00372484 $ 0.00372484 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -1.03% Prisændring (1D) -11.14% Prisændring (7D) -30.45% Prisændring (7D) -30.45%

aster dog (ADOG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ADOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ADOGs højeste pris nogensinde er $ 0.00372484, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ADOG har ændret sig med -1.03% i løbet af den sidste time, -11.14% i løbet af 24 timer og -30.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

aster dog (ADOG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 453.90K$ 453.90K $ 453.90K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 453.90K$ 453.90K $ 453.90K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på aster dog er $ 453.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ADOG er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 453.90K.