Den direkte aster dog pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid ADOG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ADOG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ADOG

ADOG Prisinfo

Hvad er ADOG

ADOG Officiel hjemmeside

ADOG Tokenomics

ADOG Prisprognose

aster dog Logo

aster dog Pris (ADOG)

Ikke noteret

1 ADOG til USD direkte pris:

$0.00045391
$0.00045391$0.00045391
-11.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
aster dog (ADOG) Live prisdiagram
aster dog (ADOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372484
$ 0.00372484$ 0.00372484

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-11.14%

-30.45%

-30.45%

aster dog (ADOG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ADOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ADOGs højeste pris nogensinde er $ 0.00372484, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ADOG har ændret sig med -1.03% i løbet af den sidste time, -11.14% i løbet af 24 timer og -30.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

aster dog (ADOG) Markedsinformation

$ 453.90K
$ 453.90K$ 453.90K

--
----

$ 453.90K
$ 453.90K$ 453.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på aster dog er $ 453.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ADOG er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 453.90K.

aster dog (ADOG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af aster dog til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af aster dog til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af aster dog til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af aster dog til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-11.14%
30 dage$ 0-50.45%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

aster dog (ADOG) Ressource

Officiel hjemmeside

aster dog Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil aster dog (ADOG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine aster dog (ADOG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for aster dog.

Tjek aster dog prisprediktion nu!

ADOG til lokale valutaer

aster dog (ADOG) Tokenomics

At forstå tokenomics for aster dog (ADOG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ADOG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om aster dog (ADOG)

Hvor meget er aster dog (ADOG) værd i dag?
Den direkte ADOG pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ADOG til USD pris?
Den aktuelle pris på ADOGtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af aster dog?
Markedsværdien for ADOG er $ 453.90K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ADOG?
Den cirkulerende forsyning af ADOG er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ADOG?
ADOG opnåede en ATH-pris på 0.00372484 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ADOG?
ADOG så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for ADOG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ADOG er -- USD.
Bliver ADOG højere i år?
ADOG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ADOG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

