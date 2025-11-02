ASSDAQ (ASSDAQ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00113872 $ 0.00113872 $ 0.00113872 24H lav $ 0.0015458 $ 0.0015458 $ 0.0015458 24H høj 24H lav $ 0.00113872$ 0.00113872 $ 0.00113872 24H høj $ 0.0015458$ 0.0015458 $ 0.0015458 All Time High $ 0.01013732$ 0.01013732 $ 0.01013732 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.91% Prisændring (1D) +28.27% Prisændring (7D) +41.26% Prisændring (7D) +41.26%

ASSDAQ (ASSDAQ) realtidsprisen er $0.00150552. I løbet af de sidste 24 timer har ASSDAQ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00113872 og et højdepunkt på $ 0.0015458, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASSDAQs højeste pris nogensinde er $ 0.01013732, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ASSDAQ har ændret sig med +0.91% i løbet af den sidste time, +28.27% i løbet af 24 timer og +41.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ASSDAQ (ASSDAQ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Cirkulationsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Samlet Udbud 999,936,352.652213 999,936,352.652213 999,936,352.652213

Den nuværende markedsværdi på ASSDAQ er $ 1.51M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ASSDAQ er 999.94M, med et samlet udbud på 999936352.652213. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.51M.