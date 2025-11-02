UdvekslingDEX+
Den direkte ASK SPLAT pris i dag er 0.00216777 USD. Følg med i realtid SPLAT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPLAT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SPLAT

SPLAT Prisinfo

Hvad er SPLAT

SPLAT Officiel hjemmeside

SPLAT Tokenomics

SPLAT Prisprognose

ASK SPLAT Pris (SPLAT)

1 SPLAT til USD direkte pris:

$0.00216777
$0.00216777$0.00216777
+1.90%1D
USD
ASK SPLAT (SPLAT) Live prisdiagram
ASK SPLAT (SPLAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00210592
$ 0.00210592$ 0.00210592
24H lav
$ 0.00217732
$ 0.00217732$ 0.00217732
24H høj

$ 0.00210592
$ 0.00210592$ 0.00210592

$ 0.00217732
$ 0.00217732$ 0.00217732

$ 0.02859411
$ 0.02859411$ 0.02859411

$ 0.00178228
$ 0.00178228$ 0.00178228

+0.93%

+1.94%

+20.40%

+20.40%

ASK SPLAT (SPLAT) realtidsprisen er $0.00216777. I løbet af de sidste 24 timer har SPLAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00210592 og et højdepunkt på $ 0.00217732, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPLATs højeste pris nogensinde er $ 0.02859411, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00178228.

Når det gælder kortsigtet performance, SPLAT har ændret sig med +0.93% i løbet af den sidste time, +1.94% i løbet af 24 timer og +20.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ASK SPLAT (SPLAT) Markedsinformation

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

656.70M
656.70M 656.70M

956,696,300.0176251
956,696,300.0176251 956,696,300.0176251

Den nuværende markedsværdi på ASK SPLAT er $ 1.42M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPLAT er 656.70M, med et samlet udbud på 956696300.0176251. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.07M.

ASK SPLAT (SPLAT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ASK SPLAT til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ASK SPLAT til USD $ -0.0015163568.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ASK SPLAT til USD $ -0.0019250131.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ASK SPLAT til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.94%
30 dage$ -0.0015163568-69.95%
60 dage$ -0.0019250131-88.80%
90 dage$ 0--

Hvad er ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

ASK SPLAT (SPLAT) Ressource

Officiel hjemmeside

ASK SPLAT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ASK SPLAT (SPLAT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ASK SPLAT (SPLAT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ASK SPLAT.

Tjek ASK SPLAT prisprediktion nu!

SPLAT til lokale valutaer

ASK SPLAT (SPLAT) Tokenomics

At forstå tokenomics for ASK SPLAT (SPLAT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPLAT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ASK SPLAT (SPLAT)

Hvor meget er ASK SPLAT (SPLAT) værd i dag?
Den direkte SPLAT pris i USD er 0.00216777 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPLAT til USD pris?
Den aktuelle pris på SPLATtil USD er $ 0.00216777. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ASK SPLAT?
Markedsværdien for SPLAT er $ 1.42M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPLAT?
Den cirkulerende forsyning af SPLAT er 656.70M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPLAT?
SPLAT opnåede en ATH-pris på 0.02859411 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPLAT?
SPLAT så en ATL-pris på 0.00178228 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPLAT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPLAT er -- USD.
Bliver SPLAT højere i år?
SPLAT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPLAT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
ASK SPLAT (SPLAT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

