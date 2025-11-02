ASK SPLAT (SPLAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00210592 - $ 0.00217732
24H lav $ 0.00210592
24H høj $ 0.00217732
All Time High $ 0.02859411
Laveste pris $ 0.00178228
Prisændring (1H) +0.93%
Prisændring (1D) +1.94%
Prisændring (7D) +20.40%

ASK SPLAT (SPLAT) realtidsprisen er $0.00216777. I løbet af de sidste 24 timer har SPLAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00210592 og et højdepunkt på $ 0.00217732, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPLATs højeste pris nogensinde er $ 0.02859411, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00178228.

Når det gælder kortsigtet performance, SPLAT har ændret sig med +0.93% i løbet af den sidste time, +1.94% i løbet af 24 timer og +20.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ASK SPLAT (SPLAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.42M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.07M
Cirkulationsforsyning 656.70M
Samlet Udbud 956,696,300.0176251

Den nuværende markedsværdi på ASK SPLAT er $ 1.42M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPLAT er 656.70M, med et samlet udbud på 956696300.0176251. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.07M.