ArchAI (ARCHAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00310375 - $ 0.00326956
24H lav $ 0.00310375
24H høj $ 0.00326956
All Time High $ 0.00836712
Laveste pris $ 0.00271399
Prisændring (1H) -0.29%
Prisændring (1D) -3.62%
Prisændring (7D) -8.92%

ArchAI (ARCHAI) realtidsprisen er $0.0031188. I løbet af de sidste 24 timer har ARCHAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00310375 og et højdepunkt på $ 0.00326956, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARCHAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00836712, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00271399.

Når det gælder kortsigtet performance, ARCHAI har ændret sig med -0.29% i løbet af den sidste time, -3.62% i løbet af 24 timer og -8.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ArchAI (ARCHAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.27M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.56M
Cirkulationsforsyning 408.13M
Samlet Udbud 822,688,389.0

Den nuværende markedsværdi på ArchAI er $ 1.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ARCHAI er 408.13M, med et samlet udbud på 822688389.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.56M.