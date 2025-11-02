AQC (AQC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00101274 $ 0.00101274 $ 0.00101274 24H lav $ 0.00110101 $ 0.00110101 $ 0.00110101 24H høj 24H lav $ 0.00101274$ 0.00101274 $ 0.00101274 24H høj $ 0.00110101$ 0.00110101 $ 0.00110101 All Time High $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +2.78% Prisændring (1D) +5.90% Prisændring (7D) -7.87% Prisændring (7D) -7.87%

AQC (AQC) realtidsprisen er $0.00109508. I løbet af de sidste 24 timer har AQC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00101274 og et højdepunkt på $ 0.00110101, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AQCs højeste pris nogensinde er $ 0.00185075, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AQC har ændret sig med +2.78% i løbet af den sidste time, +5.90% i løbet af 24 timer og -7.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AQC (AQC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Cirkulationsforsyning 950.23M 950.23M 950.23M Samlet Udbud 984,506,934.503544 984,506,934.503544 984,506,934.503544

Den nuværende markedsværdi på AQC er $ 1.04M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AQC er 950.23M, med et samlet udbud på 984506934.503544. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.08M.