APX (APX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.240729 $ 0.240729 $ 0.240729 24H lav $ 0.253861 $ 0.253861 $ 0.253861 24H høj 24H lav $ 0.240729$ 0.240729 $ 0.240729 24H høj $ 0.253861$ 0.253861 $ 0.253861 All Time High $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Laveste pris $ 0.00007159$ 0.00007159 $ 0.00007159 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) -2.30% Prisændring (7D) -79.64% Prisændring (7D) -79.64%

APX (APX) realtidsprisen er $0.242119. I løbet af de sidste 24 timer har APX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.240729 og et højdepunkt på $ 0.253861, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APXs højeste pris nogensinde er $ 2.42, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007159.

Når det gælder kortsigtet performance, APX har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, -2.30% i løbet af 24 timer og -79.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

APX (APX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 962.49M$ 962.49M $ 962.49M Cirkulationsforsyning 37.47M 37.47M 37.47M Samlet Udbud 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Den nuværende markedsværdi på APX er $ 9.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APX er 37.47M, med et samlet udbud på 3975255603.427746. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 962.49M.