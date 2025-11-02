APIX (APIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.67% Prisændring (1D) -4.07% Prisændring (7D) -16.64% Prisændring (7D) -16.64%

APIX (APIX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har APIX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APIXs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, APIX har ændret sig med +0.67% i løbet af den sidste time, -4.07% i løbet af 24 timer og -16.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

APIX (APIX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 435.51K$ 435.51K $ 435.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 438.18K$ 438.18K $ 438.18K Cirkulationsforsyning 9.82B 9.82B 9.82B Samlet Udbud 9,885,000,000.0 9,885,000,000.0 9,885,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på APIX er $ 435.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APIX er 9.82B, med et samlet udbud på 9885000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 438.18K.