ApeStrategy (APESTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00257002 $ 0.00257002 $ 0.00257002 24H lav $ 0.00297073 $ 0.00297073 $ 0.00297073 24H høj 24H lav $ 0.00257002$ 0.00257002 $ 0.00257002 24H høj $ 0.00297073$ 0.00297073 $ 0.00297073 All Time High $ 0.0246464$ 0.0246464 $ 0.0246464 Laveste pris $ 0.00205629$ 0.00205629 $ 0.00205629 Prisændring (1H) -12.49% Prisændring (1D) -12.03% Prisændring (7D) -39.34% Prisændring (7D) -39.34%

ApeStrategy (APESTR) realtidsprisen er $0.00257489. I løbet af de sidste 24 timer har APESTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00257002 og et højdepunkt på $ 0.00297073, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APESTRs højeste pris nogensinde er $ 0.0246464, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00205629.

Når det gælder kortsigtet performance, APESTR har ændret sig med -12.49% i løbet af den sidste time, -12.03% i løbet af 24 timer og -39.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ApeStrategy (APESTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Cirkulationsforsyning 970.19M 970.19M 970.19M Samlet Udbud 970,189,456.8994426 970,189,456.8994426 970,189,456.8994426

Den nuværende markedsværdi på ApeStrategy er $ 2.50M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APESTR er 970.19M, med et samlet udbud på 970189456.8994426. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.50M.