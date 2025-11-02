Anvil (ANVL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00088623 $ 0.00088623 $ 0.00088623 24H lav $ 0.00090864 $ 0.00090864 $ 0.00090864 24H høj 24H lav $ 0.00088623$ 0.00088623 $ 0.00088623 24H høj $ 0.00090864$ 0.00090864 $ 0.00090864 All Time High $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 Laveste pris $ 0.00002512$ 0.00002512 $ 0.00002512 Prisændring (1H) +0.45% Prisændring (1D) +0.43% Prisændring (7D) +56.60% Prisændring (7D) +56.60%

Anvil (ANVL) realtidsprisen er $0.00089077. I løbet af de sidste 24 timer har ANVL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00088623 og et højdepunkt på $ 0.00090864, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ANVLs højeste pris nogensinde er $ 0.00929021, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002512.

Når det gælder kortsigtet performance, ANVL har ændret sig med +0.45% i løbet af den sidste time, +0.43% i løbet af 24 timer og +56.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Anvil (ANVL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 71.44M$ 71.44M $ 71.44M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 89.08M$ 89.08M $ 89.08M Cirkulationsforsyning 80.20B 80.20B 80.20B Samlet Udbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Anvil er $ 71.44M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ANVL er 80.20B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 89.08M.