AnonymousCodingCult (ACC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.092823 $ 0.092823 $ 0.092823 24H lav $ 0.098893 $ 0.098893 $ 0.098893 24H høj 24H lav $ 0.092823$ 0.092823 $ 0.092823 24H høj $ 0.098893$ 0.098893 $ 0.098893 All Time High $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 Laveste pris $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 Prisændring (1H) -0.96% Prisændring (1D) -5.16% Prisændring (7D) -11.56% Prisændring (7D) -11.56%

AnonymousCodingCult (ACC) realtidsprisen er $0.093247. I løbet af de sidste 24 timer har ACC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.092823 og et højdepunkt på $ 0.098893, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ACCs højeste pris nogensinde er $ 0.188123, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02861669.

Når det gælder kortsigtet performance, ACC har ændret sig med -0.96% i løbet af den sidste time, -5.16% i løbet af 24 timer og -11.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AnonymousCodingCult (ACC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 634.29K$ 634.29K $ 634.29K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 634.29K$ 634.29K $ 634.29K Cirkulationsforsyning 6.80M 6.80M 6.80M Samlet Udbud 6,802,294.536598 6,802,294.536598 6,802,294.536598

