Andromeda (ANDR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00118054 $ 0.00118054 $ 0.00118054 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00118054$ 0.00118054 $ 0.00118054 All Time High $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +5.30% Prisændring (1D) +12.20% Prisændring (7D) -1.36% Prisændring (7D) -1.36%

Andromeda (ANDR) realtidsprisen er $0.00117155. I løbet af de sidste 24 timer har ANDR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00118054, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ANDRs højeste pris nogensinde er $ 1.85, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ANDR har ændret sig med +5.30% i løbet af den sidste time, +12.20% i løbet af 24 timer og -1.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Andromeda (ANDR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 269.60K$ 269.60K $ 269.60K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Cirkulationsforsyning 230.13M 230.13M 230.13M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Andromeda er $ 269.60K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ANDR er 230.13M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.17M.