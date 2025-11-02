UdvekslingDEX+
Den direkte Altered State Machine pris i dag er 0.00416376 USD. Følg med i realtid ASTO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ASTO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Altered State Machine Pris (ASTO)

$0.00416376
+0.20%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Altered State Machine (ASTO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:51:00 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00412294
24H lav
$ 0.00418843
24H høj

$ 0.00412294
$ 0.00418843
$ 0.890471
$ 0.00412294
--

+0.19%

-3.62%

-3.62%

Altered State Machine (ASTO) realtidsprisen er $0.00416376. I løbet af de sidste 24 timer har ASTO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00412294 og et højdepunkt på $ 0.00418843, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASTOs højeste pris nogensinde er $ 0.890471, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00412294.

Når det gælder kortsigtet performance, ASTO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.19% i løbet af 24 timer og -3.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Altered State Machine (ASTO) Markedsinformation

$ 1.21M
--
$ 7.71M
289.48M
1,852,288,699.0
Den nuværende markedsværdi på Altered State Machine er $ 1.21M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ASTO er 289.48M, med et samlet udbud på 1852288699.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.71M.

Altered State Machine (ASTO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Altered State Machine til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Altered State Machine til USD $ -0.0003276021.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Altered State Machine til USD $ -0.0016841226.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Altered State Machine til USD $ -0.004310666962657877.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.19%
30 dage$ -0.0003276021-7.86%
60 dage$ -0.0016841226-40.44%
90 dage$ -0.004310666962657877-50.86%

Hvad er Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Altered State Machine (ASTO) Ressource

Officiel hjemmeside

Altered State Machine Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Altered State Machine (ASTO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Altered State Machine (ASTO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Altered State Machine.

Tjek Altered State Machine prisprediktion nu!

ASTO til lokale valutaer

Altered State Machine (ASTO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Altered State Machine (ASTO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ASTO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Altered State Machine (ASTO)

Hvor meget er Altered State Machine (ASTO) værd i dag?
Den direkte ASTO pris i USD er 0.00416376 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ASTO til USD pris?
Den aktuelle pris på ASTOtil USD er $ 0.00416376. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Altered State Machine?
Markedsværdien for ASTO er $ 1.21M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ASTO?
Den cirkulerende forsyning af ASTO er 289.48M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ASTO?
ASTO opnåede en ATH-pris på 0.890471 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ASTO?
ASTO så en ATL-pris på 0.00412294 USD.
Hvad er handelsvolumen for ASTO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ASTO er -- USD.
Bliver ASTO højere i år?
ASTO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ASTO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Altered State Machine (ASTO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

