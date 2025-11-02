Altered State Machine (ASTO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00412294 $ 0.00412294 $ 0.00412294 24H lav $ 0.00418843 $ 0.00418843 $ 0.00418843 24H høj 24H lav $ 0.00412294$ 0.00412294 $ 0.00412294 24H høj $ 0.00418843$ 0.00418843 $ 0.00418843 All Time High $ 0.890471$ 0.890471 $ 0.890471 Laveste pris $ 0.00412294$ 0.00412294 $ 0.00412294 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.19% Prisændring (7D) -3.62% Prisændring (7D) -3.62%

Altered State Machine (ASTO) realtidsprisen er $0.00416376. I løbet af de sidste 24 timer har ASTO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00412294 og et højdepunkt på $ 0.00418843, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASTOs højeste pris nogensinde er $ 0.890471, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00412294.

Når det gælder kortsigtet performance, ASTO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.19% i løbet af 24 timer og -3.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Altered State Machine (ASTO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.71M$ 7.71M $ 7.71M Cirkulationsforsyning 289.48M 289.48M 289.48M Samlet Udbud 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

Den nuværende markedsværdi på Altered State Machine er $ 1.21M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ASTO er 289.48M, med et samlet udbud på 1852288699.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.71M.