AllUnity EUR Pris (EURAU)
+0.01%
-0.12%
-0.77%
-0.77%
AllUnity EUR (EURAU) realtidsprisen er $1.15. I løbet af de sidste 24 timer har EURAU handlet mellem et lavpunkt på $ 1.15 og et højdepunkt på $ 1.16, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EURAUs højeste pris nogensinde er $ 1.19, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.1.
Når det gælder kortsigtet performance, EURAU har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -0.12% i løbet af 24 timer og -0.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på AllUnity EUR er $ 20.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EURAU er 17.63M, med et samlet udbud på 17630279.33. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.34M.
I løbet af i dag var prisændringen af AllUnity EUR til USD $ -0.001481789495564.
I de sidste 30 dage var prisændringen af AllUnity EUR til USD $ -0.0176648050.
I de sidste 60 dage var prisændringen af AllUnity EUR til USD $ -0.0104528100.
I de sidste 90 dage var prisændringen af AllUnity EUR til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ -0.001481789495564
|-0.12%
|30 dage
|$ -0.0176648050
|-1.53%
|60 dage
|$ -0.0104528100
|-0.90%
|90 dage
|$ 0
|--
AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.
AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.
EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.
Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.
The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.
AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.
The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.
The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2
