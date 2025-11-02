AllUnity EUR (EURAU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H lav $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24H høj 24H lav $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24H høj $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 All Time High $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Laveste pris $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) -0.12% Prisændring (7D) -0.77% Prisændring (7D) -0.77%

AllUnity EUR (EURAU) realtidsprisen er $1.15. I løbet af de sidste 24 timer har EURAU handlet mellem et lavpunkt på $ 1.15 og et højdepunkt på $ 1.16, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EURAUs højeste pris nogensinde er $ 1.19, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.1.

Når det gælder kortsigtet performance, EURAU har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -0.12% i løbet af 24 timer og -0.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AllUnity EUR (EURAU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.34M$ 20.34M $ 20.34M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 20.34M$ 20.34M $ 20.34M Cirkulationsforsyning 17.63M 17.63M 17.63M Samlet Udbud 17,630,279.33 17,630,279.33 17,630,279.33

Den nuværende markedsværdi på AllUnity EUR er $ 20.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EURAU er 17.63M, med et samlet udbud på 17630279.33. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.34M.