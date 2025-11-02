Aircoin (AIRCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00131526 $ 0.00131526 $ 0.00131526 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00131526$ 0.00131526 $ 0.00131526 All Time High $ 0.00257008$ 0.00257008 $ 0.00257008 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -16.40% Prisændring (1D) -37.46% Prisændring (7D) -42.94% Prisændring (7D) -42.94%

Aircoin (AIRCOIN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har AIRCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00131526, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIRCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00257008, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AIRCOIN har ændret sig med -16.40% i løbet af den sidste time, -37.46% i løbet af 24 timer og -42.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aircoin (AIRCOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 764.41K$ 764.41K $ 764.41K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 764.41K$ 764.41K $ 764.41K Cirkulationsforsyning 998.50M 998.50M 998.50M Samlet Udbud 998,500,748.999114 998,500,748.999114 998,500,748.999114

Den nuværende markedsværdi på Aircoin er $ 764.41K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIRCOIN er 998.50M, med et samlet udbud på 998500748.999114. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 764.41K.