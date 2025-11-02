aiPump (AIPUMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00030063 $ 0.00030063 $ 0.00030063 24H lav $ 0.00049886 $ 0.00049886 $ 0.00049886 24H høj 24H lav $ 0.00030063$ 0.00030063 $ 0.00030063 24H høj $ 0.00049886$ 0.00049886 $ 0.00049886 All Time High $ 0.04072074$ 0.04072074 $ 0.04072074 Laveste pris $ 0.00011104$ 0.00011104 $ 0.00011104 Prisændring (1H) +5.21% Prisændring (1D) +39.70% Prisændring (7D) +59.54% Prisændring (7D) +59.54%

aiPump (AIPUMP) realtidsprisen er $0.00043396. I løbet af de sidste 24 timer har AIPUMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00030063 og et højdepunkt på $ 0.00049886, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIPUMPs højeste pris nogensinde er $ 0.04072074, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00011104.

Når det gælder kortsigtet performance, AIPUMP har ændret sig med +5.21% i løbet af den sidste time, +39.70% i løbet af 24 timer og +59.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

aiPump (AIPUMP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 181.68K$ 181.68K $ 181.68K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 433.96K$ 433.96K $ 433.96K Cirkulationsforsyning 418.67M 418.67M 418.67M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på aiPump er $ 181.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIPUMP er 418.67M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 433.96K.