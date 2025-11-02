AIMX (AIMX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02766477$ 0.02766477 $ 0.02766477 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.43% Prisændring (7D) -7.49% Prisændring (7D) -7.49%

AIMX (AIMX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har AIMX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIMXs højeste pris nogensinde er $ 0.02766477, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AIMX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.43% i løbet af 24 timer og -7.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AIMX (AIMX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 155.58K$ 155.58K $ 155.58K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 231.80K$ 231.80K $ 231.80K Cirkulationsforsyning 394.67M 394.67M 394.67M Samlet Udbud 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på AIMX er $ 155.58K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIMX er 394.67M, med et samlet udbud på 588000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 231.80K.