aibrk (AIBRK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00420528$ 0.00420528 $ 0.00420528 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -3.13% Prisændring (1D) +5.34% Prisændring (7D) -28.58% Prisændring (7D) -28.58%

aibrk (AIBRK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har AIBRK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIBRKs højeste pris nogensinde er $ 0.00420528, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AIBRK har ændret sig med -3.13% i løbet af den sidste time, +5.34% i løbet af 24 timer og -28.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

aibrk (AIBRK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 535.05K$ 535.05K $ 535.05K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 535.05K$ 535.05K $ 535.05K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på aibrk er $ 535.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIBRK er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 535.05K.