AI Dev Agent (AIDEV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00119732 $ 0.00119732 $ 0.00119732 24H lav $ 0.00147533 $ 0.00147533 $ 0.00147533 24H høj 24H lav $ 0.00119732$ 0.00119732 $ 0.00119732 24H høj $ 0.00147533$ 0.00147533 $ 0.00147533 All Time High $ 0.00782371$ 0.00782371 $ 0.00782371 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +20.85% Prisændring (7D) -0.11% Prisændring (7D) -0.11%

AI Dev Agent (AIDEV) realtidsprisen er $0.00144705. I løbet af de sidste 24 timer har AIDEV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00119732 og et højdepunkt på $ 0.00147533, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIDEVs højeste pris nogensinde er $ 0.00782371, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AIDEV har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +20.85% i løbet af 24 timer og -0.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AI Dev Agent (AIDEV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 112.40K$ 112.40K $ 112.40K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 578.80K$ 578.80K $ 578.80K Cirkulationsforsyning 77.68M 77.68M 77.68M Samlet Udbud 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på AI Dev Agent er $ 112.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIDEV er 77.68M, med et samlet udbud på 400000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 578.80K.