Den direkte AI Dev Agent pris i dag er 0.00144705 USD. Følg med i realtid AIDEV til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AIDEV prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AIDEV

AIDEV Prisinfo

Hvad er AIDEV

AIDEV Officiel hjemmeside

AIDEV Tokenomics

AIDEV Prisprognose

AI Dev Agent Logo

AI Dev Agent Pris (AIDEV)

Ikke noteret

1 AIDEV til USD direkte pris:

$0.001447
+20.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
AI Dev Agent (AIDEV) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:49:05 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00119732
24H lav
$ 0.00147533
24H høj

$ 0.00119732
$ 0.00147533
$ 0.00782371
$ 0
0.00%

+20.85%

-0.11%

-0.11%

AI Dev Agent (AIDEV) realtidsprisen er $0.00144705. I løbet af de sidste 24 timer har AIDEV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00119732 og et højdepunkt på $ 0.00147533, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIDEVs højeste pris nogensinde er $ 0.00782371, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AIDEV har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +20.85% i løbet af 24 timer og -0.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AI Dev Agent (AIDEV) Markedsinformation

$ 112.40K
--
$ 578.80K
77.68M
400,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på AI Dev Agent er $ 112.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIDEV er 77.68M, med et samlet udbud på 400000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 578.80K.

AI Dev Agent (AIDEV) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af AI Dev Agent til USD $ +0.00024961.
I de sidste 30 dage var prisændringen af AI Dev Agent til USD $ -0.0001368094.
I de sidste 60 dage var prisændringen af AI Dev Agent til USD $ +0.0132035285.
I de sidste 90 dage var prisændringen af AI Dev Agent til USD $ +0.00108876507453296003.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00024961+20.85%
30 dage$ -0.0001368094-9.45%
60 dage$ +0.0132035285+912.44%
90 dage$ +0.00108876507453296003+303.88%

Hvad er AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

AI Dev Agent (AIDEV) Ressource

Officiel hjemmeside

AI Dev Agent Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AI Dev Agent (AIDEV) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AI Dev Agent (AIDEV) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AI Dev Agent.

Tjek AI Dev Agent prisprediktion nu!

AIDEV til lokale valutaer

AI Dev Agent (AIDEV) Tokenomics

At forstå tokenomics for AI Dev Agent (AIDEV) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AIDEV Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om AI Dev Agent (AIDEV)

Hvor meget er AI Dev Agent (AIDEV) værd i dag?
Den direkte AIDEV pris i USD er 0.00144705 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AIDEV til USD pris?
Den aktuelle pris på AIDEVtil USD er $ 0.00144705. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AI Dev Agent?
Markedsværdien for AIDEV er $ 112.40K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AIDEV?
Den cirkulerende forsyning af AIDEV er 77.68M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AIDEV?
AIDEV opnåede en ATH-pris på 0.00782371 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AIDEV?
AIDEV så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for AIDEV?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AIDEV er -- USD.
Bliver AIDEV højere i år?
AIDEV kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AIDEV prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
AI Dev Agent (AIDEV) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

