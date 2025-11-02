UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte AI Analysis Token pris i dag er 0.369382 USD. Følg med i realtid AIAT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AIAT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte AI Analysis Token pris i dag er 0.369382 USD. Følg med i realtid AIAT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AIAT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AIAT

AIAT Prisinfo

Hvad er AIAT

AIAT Whitepaper

AIAT Officiel hjemmeside

AIAT Tokenomics

AIAT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

AI Analysis Token Logo

AI Analysis Token Pris (AIAT)

Ikke noteret

1 AIAT til USD direkte pris:

$0.369382
$0.369382$0.369382
+1.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
AI Analysis Token (AIAT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:48:59 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.363299
$ 0.363299$ 0.363299
24H lav
$ 0.371282
$ 0.371282$ 0.371282
24H høj

$ 0.363299
$ 0.363299$ 0.363299

$ 0.371282
$ 0.371282$ 0.371282

$ 0.918633
$ 0.918633$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345$ 0.21345

-0.13%

+1.67%

+0.58%

+0.58%

AI Analysis Token (AIAT) realtidsprisen er $0.369382. I løbet af de sidste 24 timer har AIAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.363299 og et højdepunkt på $ 0.371282, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIATs højeste pris nogensinde er $ 0.918633, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.21345.

Når det gælder kortsigtet performance, AIAT har ændret sig med -0.13% i løbet af den sidste time, +1.67% i løbet af 24 timer og +0.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AI Analysis Token (AIAT) Markedsinformation

$ 40.63M
$ 40.63M$ 40.63M

--
----

$ 184.08M
$ 184.08M$ 184.08M

110.35M
110.35M 110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på AI Analysis Token er $ 40.63M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIAT er 110.35M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 184.08M.

AI Analysis Token (AIAT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af AI Analysis Token til USD $ +0.00608327.
I de sidste 30 dage var prisændringen af AI Analysis Token til USD $ +0.0546291598.
I de sidste 60 dage var prisændringen af AI Analysis Token til USD $ +0.0426143085.
I de sidste 90 dage var prisændringen af AI Analysis Token til USD $ +0.0686481733073074.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00608327+1.67%
30 dage$ +0.0546291598+14.79%
60 dage$ +0.0426143085+11.54%
90 dage$ +0.0686481733073074+22.83%

Hvad er AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

AI Analysis Token (AIAT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

AI Analysis Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AI Analysis Token (AIAT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AI Analysis Token (AIAT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AI Analysis Token.

Tjek AI Analysis Token prisprediktion nu!

AIAT til lokale valutaer

AI Analysis Token (AIAT) Tokenomics

At forstå tokenomics for AI Analysis Token (AIAT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AIAT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om AI Analysis Token (AIAT)

Hvor meget er AI Analysis Token (AIAT) værd i dag?
Den direkte AIAT pris i USD er 0.369382 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AIAT til USD pris?
Den aktuelle pris på AIATtil USD er $ 0.369382. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AI Analysis Token?
Markedsværdien for AIAT er $ 40.63M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AIAT?
Den cirkulerende forsyning af AIAT er 110.35M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AIAT?
AIAT opnåede en ATH-pris på 0.918633 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AIAT?
AIAT så en ATL-pris på 0.21345 USD.
Hvad er handelsvolumen for AIAT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AIAT er -- USD.
Bliver AIAT højere i år?
AIAT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AIAT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:48:59 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,041.84
$110,041.84$110,041.84

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.73
$3,873.73$3,873.73

-0.56%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02895
$0.02895$0.02895

-3.66%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-0.26%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,041.84
$110,041.84$110,041.84

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.73
$3,873.73$3,873.73

-0.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-0.26%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.44
$73.44$73.44

+3.56%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.812
$19.812$19.812

+3.69%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07973
$0.07973$0.07973

+59.46%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000415
$0.000415$0.000415

+142.69%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004987
$0.00004987$0.00004987

+69.51%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032271
$0.0032271$0.0032271

+58.21%