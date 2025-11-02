AI Analysis Token (AIAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.363299 $ 0.363299 $ 0.363299 24H lav $ 0.371282 $ 0.371282 $ 0.371282 24H høj 24H lav $ 0.363299$ 0.363299 $ 0.363299 24H høj $ 0.371282$ 0.371282 $ 0.371282 All Time High $ 0.918633$ 0.918633 $ 0.918633 Laveste pris $ 0.21345$ 0.21345 $ 0.21345 Prisændring (1H) -0.13% Prisændring (1D) +1.67% Prisændring (7D) +0.58% Prisændring (7D) +0.58%

AI Analysis Token (AIAT) realtidsprisen er $0.369382. I løbet af de sidste 24 timer har AIAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.363299 og et højdepunkt på $ 0.371282, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIATs højeste pris nogensinde er $ 0.918633, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.21345.

Når det gælder kortsigtet performance, AIAT har ændret sig med -0.13% i løbet af den sidste time, +1.67% i løbet af 24 timer og +0.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AI Analysis Token (AIAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 40.63M$ 40.63M $ 40.63M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 184.08M$ 184.08M $ 184.08M Cirkulationsforsyning 110.35M 110.35M 110.35M Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på AI Analysis Token er $ 40.63M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIAT er 110.35M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 184.08M.