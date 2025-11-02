AGiXT (AGIXT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00115912 $ 0.00115912 $ 0.00115912 24H lav $ 0.00174053 $ 0.00174053 $ 0.00174053 24H høj 24H lav $ 0.00115912$ 0.00115912 $ 0.00115912 24H høj $ 0.00174053$ 0.00174053 $ 0.00174053 All Time High $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.73% Prisændring (1D) -18.72% Prisændring (7D) +123.95% Prisændring (7D) +123.95%

AGiXT (AGIXT) realtidsprisen er $0.00116655. I løbet af de sidste 24 timer har AGIXT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00115912 og et højdepunkt på $ 0.00174053, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AGIXTs højeste pris nogensinde er $ 0.104418, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AGIXT har ændret sig med -0.73% i løbet af den sidste time, -18.72% i løbet af 24 timer og +123.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AGiXT (AGIXT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Den nuværende markedsværdi på AGiXT er $ 1.17M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AGIXT er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999837.38. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.17M.