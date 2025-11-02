UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Agentic Studio pris i dag er 0.00394451 USD. Følg med i realtid AGENTIC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AGENTIC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Agentic Studio pris i dag er 0.00394451 USD. Følg med i realtid AGENTIC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AGENTIC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AGENTIC

AGENTIC Prisinfo

Hvad er AGENTIC

AGENTIC Whitepaper

AGENTIC Officiel hjemmeside

AGENTIC Tokenomics

AGENTIC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Agentic Studio Logo

Agentic Studio Pris (AGENTIC)

Ikke noteret

1 AGENTIC til USD direkte pris:

$0.00394451
$0.00394451$0.00394451
+0.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Agentic Studio (AGENTIC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:39:10 (UTC+8)

Agentic Studio (AGENTIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00392338
$ 0.00392338$ 0.00392338
24H lav
$ 0.00394281
$ 0.00394281$ 0.00394281
24H høj

$ 0.00392338
$ 0.00392338$ 0.00392338

$ 0.00394281
$ 0.00394281$ 0.00394281

$ 0.01998756
$ 0.01998756$ 0.01998756

$ 0.00388743
$ 0.00388743$ 0.00388743

+0.16%

+0.37%

-0.12%

-0.12%

Agentic Studio (AGENTIC) realtidsprisen er $0.00394451. I løbet af de sidste 24 timer har AGENTIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00392338 og et højdepunkt på $ 0.00394281, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AGENTICs højeste pris nogensinde er $ 0.01998756, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00388743.

Når det gælder kortsigtet performance, AGENTIC har ændret sig med +0.16% i løbet af den sidste time, +0.37% i løbet af 24 timer og -0.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Agentic Studio (AGENTIC) Markedsinformation

$ 19.72K
$ 19.72K$ 19.72K

--
----

$ 19.72K
$ 19.72K$ 19.72K

5.00M
5.00M 5.00M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Agentic Studio er $ 19.72K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AGENTIC er 5.00M, med et samlet udbud på 5000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.72K.

Agentic Studio (AGENTIC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Agentic Studio til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Agentic Studio til USD $ -0.0004187121.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Agentic Studio til USD $ -0.0005639398.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Agentic Studio til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.37%
30 dage$ -0.0004187121-10.61%
60 dage$ -0.0005639398-14.29%
90 dage$ 0--

Hvad er Agentic Studio (AGENTIC)

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Agentic Studio (AGENTIC) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Agentic Studio Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Agentic Studio (AGENTIC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Agentic Studio (AGENTIC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Agentic Studio.

Tjek Agentic Studio prisprediktion nu!

AGENTIC til lokale valutaer

Agentic Studio (AGENTIC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Agentic Studio (AGENTIC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AGENTIC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Agentic Studio (AGENTIC)

Hvor meget er Agentic Studio (AGENTIC) værd i dag?
Den direkte AGENTIC pris i USD er 0.00394451 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AGENTIC til USD pris?
Den aktuelle pris på AGENTICtil USD er $ 0.00394451. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Agentic Studio?
Markedsværdien for AGENTIC er $ 19.72K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AGENTIC?
Den cirkulerende forsyning af AGENTIC er 5.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AGENTIC?
AGENTIC opnåede en ATH-pris på 0.01998756 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AGENTIC?
AGENTIC så en ATL-pris på 0.00388743 USD.
Hvad er handelsvolumen for AGENTIC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AGENTIC er -- USD.
Bliver AGENTIC højere i år?
AGENTIC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AGENTIC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:39:10 (UTC+8)

Agentic Studio (AGENTIC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,144.65
$110,144.65$110,144.65

-0.12%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,886.84
$3,886.84$3,886.84

-0.22%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02990
$0.02990$0.02990

-0.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,144.65
$110,144.65$110,144.65

-0.12%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,886.84
$3,886.84$3,886.84

-0.22%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.53
$73.53$73.53

+3.69%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.438
$19.438$19.438

+1.73%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06809
$0.06809$0.06809

+36.18%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005106
$0.00005106$0.00005106

+73.55%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033293
$0.0033293$0.0033293

+63.22%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000281
$0.000281$0.000281

+64.32%