Agentic Studio (AGENTIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00392338 24H lav $ 0.00394281 24H høj Prisændring (1H) +0.16% Prisændring (1D) +0.37% Prisændring (7D) -0.12%

Agentic Studio (AGENTIC) realtidsprisen er $0.00394451. I løbet af de sidste 24 timer har AGENTIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00392338 og et højdepunkt på $ 0.00394281, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AGENTICs højeste pris nogensinde er $ 0.01998756, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00388743.

Når det gælder kortsigtet performance, AGENTIC har ændret sig med +0.16% i løbet af den sidste time, +0.37% i løbet af 24 timer og -0.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Agentic Studio (AGENTIC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 19.72K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.72K Cirkulationsforsyning 5.00M Samlet Udbud 5,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Agentic Studio er $ 19.72K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AGENTIC er 5.00M, med et samlet udbud på 5000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.72K.